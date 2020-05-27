Karavan otel doldu!

İzmir’in Karaburun ilçesinde karavan otel açan çift, yeni tip koronavirüs sürecinde tatil yapmak isteyenlere alternatif oldu. İstanbul’da ticaretle uğraşan 39 yaşındaki Erol Asna ile 37 yaşındaki sigortacı eşi Zeliha Asna, Karaburun’da denize yakın 2 dönümlük arazisine turizm yatırımı kararı aldı, bu alana sıcak su ve klima imkanı da bulunan 11 metrekarelik 7 karavan yerleştirdi. Türkiye’nin ve dünyanın birçok kentinden karavan meraklılarını yaz kış ağırlayan çift, karavan otelde Kovid-19 tedbirlerini aldı, çok kısa sürede yaz ayı rezervasyonlarını doldurdu.

Önlemler alındı

Kovid-19’a yönelik gerekli önlemleri aldıklarını belirten Asna, “Otelimizin girişine sensörle çalışan dezenfektan noktası oluşturduk. Karavanlarımız her hafta düzenli ilaçlanıp temizleniyor. Misafirlerimiz gittikten sonra karavandaki tüm tekstil ürünlerini yıkıyoruz. Kesinlikle maskesiz kimse içeri giremiyor. Burada kaldıkları süre boyunca maske takmaları zorunlu. Girişte herkesin ateşini ölçüyoruz. Giriş yaparken kronik bir hastalığı olup olmadığını soruyoruz. Bu süreçte ilgi 3 katına çıktı” diye konuştu. Zeliha Asna da, “Yaz boyu tüm rezervasyonlarımız doldu. Kış rezervasyonları konusunda ise hastalığın seyrine göre bir karar vereceğiz” dedi.



