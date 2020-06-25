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    25.06.2020 - 00:02 |

    Karavanlar Karaburun’a

    Karaburun, koronavirüs salgını sonrasında büyük talep gören karavan turizmin Türkiye’deki en önemli merkezlerinden biri olmayı hedefliyor.

    Karavanlar Karaburun’a

    Bu amaçla ilçeye bağlı Mordoğan Mahallesi Ardıç Mevkii’nde mülkiyeti Karaburun Belediyesi’ne ait arazi, altyapısı hazırlanıktan sonra birer haftalık dönemler halinde karavancılara kiralanacak. zmir Kamp ve Karavan Derneği Başkanı Atilla Savaşçı ile İzmir Kamp ve Karavan Derneği Yönetim Kurulu üyelerini ağılayan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, hedeflerinin ilçeyi dünya karavan turlarının konaklama rotaları arasına dâhil etmek olduğunu söyledi.

    Alanların sayısı artacak

    Planlanan çalışmayla 34 adet motokaravan, 6 adet de çekme olmak üzere toplamda 40 karavanın konaklayabileceği bir alan yaratacaklarını ifade eden Erdoğan, “Pilot uygulamanın ardından ilçenin farklı bölgelerinde de benzer tesisler yapacağız. Süreci tamamıyla Belediye olarak biz yöneteceğiz. Karavan başı ücret alınacak” dedi. Savaşçı da, projeye katkı sunmaktan büyük mutluluk duyacaklarını, sosyal medya üzerinden ulusal ve uluslararası tanıtımını yapacaklarını belirtti.

    Şarkışlaya giriş-çıkışlar kontrol altına alınacakSivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşanan Şarkışla ilçesinde giriş ve çıkışların kontrol altına alınacağını belirtti.
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