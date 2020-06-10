BİST109.2370.00EURO7.70-0.09USD6.79-0.10ALTIN375.191.20
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri KARBEM’li gençlere sınav öncesi destek
    ABONE OL
    10.06.2020 - 07:00 |

    KARBEM’li gençlere sınav öncesi destek

    Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (KARBEM), ücretsiz eğitim olanağı sunduğu lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere, sınav kaygısı ve bununla başa çıkmanın yollarını da anlatıyor.

    KARBEM’li gençlere sınav öncesi destek

    Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (KARBEM), ücretsiz eğitim olanağı sunduğu lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere, sınav kaygısı ve bununla başa çıkmanın yollarını da anlatıyor. Buna ilişkin uzman psikolog Deniz Polat’ın hazırladığı bilgiler, öğrencilere mail yoluyla ulaştırılıyor. Polat, bu süreçte öğrenciler ve ailelerinin yapması gerekenleri ayrıntılarıyla anlatıyor.

    2 gün önce kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybettiAydın'ın Kuşadası ilçesinde, geçirdiği motosiklet kazası sonucu hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybetti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sağlık turizminde ilk hastalar geliyor

    Sağlık turizminde ilk hastalar geliyor

    Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Belli oldu 941 lira...

    Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Belli oldu 941 lira...

    Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

    Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

    Endişelendiren tablo

    Endişelendiren tablo

    Sıradaki Haber