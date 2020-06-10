KARBEM’li gençlere sınav öncesi destek

Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (KARBEM), ücretsiz eğitim olanağı sunduğu lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere, sınav kaygısı ve bununla başa çıkmanın yollarını da anlatıyor. Buna ilişkin uzman psikolog Deniz Polat’ın hazırladığı bilgiler, öğrencilere mail yoluyla ulaştırılıyor. Polat, bu süreçte öğrenciler ve ailelerinin yapması gerekenleri ayrıntılarıyla anlatıyor.