Karesi’den yardım TIR’ı

Karesi Belediyesi’nin çağrısı üzerine vatandaşların destekleriyle toplanan yardımlar Elazığ’daki depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı. Kolilerde; battaniye, kıyafet, çocuk bezi, kuru gıda malzemesi, elektrikli ısıtıcı gibi birçok insani ihtiyaç malzemesi yer aldı. Belediye Başkanı Dinçer Orkan, TIR’ı yolcu etti, “Orada o acıyı yaşayan tüm vatandaşlarımıza öncelikle yakınları vefat edenlere başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diliyorum. Umarım en kısa zamanda bu yaralar giderilecektir” dedi.