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    05.02.2020 - 07:00 |

    Karesi’den yardım TIR’ı

    Karesi Belediyesi’nin çağrısı üzerine vatandaşların destekleriyle toplanan yardımlar Elazığ’daki depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

    Karesi’den yardım TIR’ı

    Karesi Belediyesi’nin çağrısı üzerine vatandaşların destekleriyle toplanan yardımlar Elazığ’daki depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı. Kolilerde; battaniye, kıyafet, çocuk bezi, kuru gıda malzemesi, elektrikli ısıtıcı gibi birçok insani ihtiyaç malzemesi yer aldı. Belediye Başkanı Dinçer Orkan, TIR’ı yolcu etti, “Orada o acıyı yaşayan tüm vatandaşlarımıza öncelikle yakınları vefat edenlere başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diliyorum. Umarım en kısa zamanda bu yaralar giderilecektir” dedi.

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