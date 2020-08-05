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    HaberlerEge Haberleri ‘Karışık Kaset’ çaldı
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    05.08.2020 - 07:00 | | YUSUF ÇINAR

    ‘Karışık Kaset’ çaldı

    Kerkisolfej Yaz Konserleri Ege Turnesi’nin Çeşme ayağı Ayta Sözeri’nin muhteşem performansıyla başladı.

    ‘Karışık Kaset’ çaldı

    Kerkisolfej Yaz Konserleri Ege Turnesi’nin Çeşme ayağı Ayta Sözeri’nin muhteşem performansıyla başladı. Bir yıl aradan sonra gazino konseptiyle tekrar Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşan Sözeri, Asuman Dabak, Çiğdem Gürdal’la düet de yaptı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleşen konserde sanatçı, “Ayrı kaldığımız bu süreçte yeni repertuvarımızı yaptık ve bu akşam ‘Karışık Kaset 2’ şarkılarımızı hep birlikte söyleyeceğiz. Hepimizin bu sıralar müziğin iyileştirici gücüne çok ihtiyacı var” dedi. 7 Ağustos Büyük Ev Ablukada, 14 Ağustos Gazapizm, 15 Ağustos Erol Evgin, 22 Ağustos Levent Yüksel sahne alacak.

    ‘Karışık Kaset’ çaldı

    Ankara'da minibüs devrildiAnkara Anadolu Otoyolu Kızılcahamam Kavşağında İstanbul'dan Van'a düğüne giden yolcuları taşıyan minibüs, arka lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada, yolculardan 3'ü ağır olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı.
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