Karşıyaka Çarşı’ya 300 sayfalık rapor

DEÜ akademisyenleri tarafından 300 sayfalık bir rapor hazırlandı. Tarihinden fiziksel özelliklerine, ticari yapısından kültürel değerlerine kadar tüm yönleriyle ele alındı; bölgenin ihtiyaçları sıralandı. Projenin ikinci etabı da yine ortak akıl ilkesi doğrultusunda düzenlenen iki ayrı çalıştayla başlatıldı.

DEÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Tutku Didem Altun tarafından, rapora ilişkin kapsamlı sunumlar yapıldı. Belediyenin ulusal çapta açacağı Kentsel Tasarım Yarışması’yla uygulama sürecine geçileceği, ayrıca ‘çarşı yönetmeliği’ hazırlanacağı belirtildi. Çarşı’yı aklın ve bilimin ışığında, tarihi değerlerini koruyarak geleceğe taşımak istediklerini vurgulayan Başkan Cemil Tugay, “Çarşıyı daha çağdaş ve daha paylaşılır hale getirmenin yanında, kent kimliğini belirleyen değerlerini yaşayan, yaşatan ve geleceğe taşıyan bir yaşam merkezine çevirmek istiyoruz” dedi. Prof. Dr. Altun da raporda, bölgedeki bazı uygun noktaların alt meydan olarak düzenlenmesini önerdiklerini aktardı.