Karşıyaka fırsatı tepti

Seyircisinin müthiş desteğiyle Ağrı 1970 Spor karşılaşmasına çıkan Karşıyaka, son haftaların formda ismi golcü Doğukan’ın yokluğunda maça başladı. Yeşil kırmızılıların geri dörtlüsünde klasik olarak kalede Erdoğan, stoperlerde Cenk ve Metin, sol bekte Anıl’a, sağ bekte de Mustafa Değirmenci’ye görev vermişti. Ön liberoda Muhammet Fatih, Ağrı’nın etkili oyuncusu Emrah’a yakın markaj yapıyordu. Görkem ve Özgür ise orta sahada görev yapan diğer oyunculardı. Taktik icabı olsa gerek Mustafa Aşan, maçın başında klasik sağ açık gibi oynayınca hem takıma bir katkısı olmadı, hem de oyuna adapte olamadı. Karşıyaka ilk yarıda takım halinde uyumu yakalayamadı. Savunma ve orta alanda varolan yardımlaşma, hücumda yoktu. Tempoyu yükseltemediler. Hatta pozisyon bile yaratamadılar. Ancak 21. dakikada Karşıyaka’nın geliştirdiği atakta Ağrı defansının topa elle müdahalesini çarpma olarak değerlendiren hakem, Karşıyaka’nın penaltısını vermedi. Dakikalar ilerledikçe güçlü bir Ağrı seyrettik. Alanını iyi savundu, disiplinli oynadı ve orta alanda kazandığı topları Cemal, Yakup ve Yasin’le etkili ve dik olarak Karşıyaka defansının arkasına oynadılar. Önce Cemal’le sonra da 43. dakikada Emrah’la yüzde 100’lük golü kaçırdı. Bunu kaleci Erdoğan kurtardı diyebiliriz. Birinci yarı Karşıyaka adına hiç de istenilen tempoda değildi. Topa sahip olmadı ve pozisyon üretemediler. Bunun sonucunda da devre golsüz tamamlandı. Karşıyaka ikinci yarıya Özgür’ün yerine oyuna Battal’ı alarak başladı. Gole ihtiyacı olan Karşıyaka, rakip kalede etkinliğini arttırdı. Sahanın her bölümünü iyi kullandı ve rakibinin üzerine gitti. Fiziksel olarak oyundan düşen Ağrı orta sahasını kolay geçtiler. Birinci yarıda başaramadığı ikinci topların hepsini aldılar. Kontrollü oyunun yerine, baskılı oyunu tercih ettiler. 60. dakikada Doğukan oyuna girdikten sonra Mustafa Aşan ön liberoya geçti. Bu düzenleme sonrası rakip alanda baskıyı arttırdı. Ağrı’yı alanından çıkarmadı. Ancak Karşıyaka zaman zaman bireysel oyunu seven oyuncuların kaptırdıkları toplar yüzünden geri dönüşlede zorlandılar ve kalesinde pozisyon verdiler. Ağrılı Gökhan’ın şutunu Metin Peker boş kaleden çıkardı. Kaleci Erdoğan, Cemal’in mutlak gol pozisyonunu önledi. Maç 70. dakikadan sonrası iki takımın arasında adete gitti geldi. Nedense Ağrı’da gerilim arttı. Sarı kartlar üst üste gelmeye başladı. Maç son bölümde gereksiz bir kaosa sürüklendi. 90. dakikada Ağrılı Cemal’in şutunu yine Erdoğan kurtarınca Karşıyaka 1 puanla yetinmek zorunda kaldı. Ancak bu puanın alınmasında büyük rolü olan 2 oyuncu vardı. Defansın merkezinde oynamasına rağmen hem savunma başarılı görev yapan hem de orta alana destek veren adeta 2 kişilik oynayan Metin Peker ile kaleci Erdoğan, 1 puanın alınmasında önemli rol oynadı