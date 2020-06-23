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    HaberlerEge Haberleri Karşıyaka, ikinci testten geçti
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    23.06.2020 - 07:00 |

    Karşıyaka, ikinci testten geçti

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta, antrenmanlara yeniden başladığı 8 Haziran’da bir futbolcusunun koronavirüs testi pozitif çıkan Karşıyaka, ikinci kez testten geçti.

    Karşıyaka, ikinci testten geçti

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta, antrenmanlara yeniden başladığı 8 Haziran’da bir futbolcusunun koronavirüs testi pozitif çıkan Karşıyaka, ikinci kez testten geçti. Takıma yeniden test yaptırmak için 14 günlük kuluçka süresini bekleyen yeşil kırmızılılar, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde koronavirüs testi oldu. Son 2 haftadır 7’şer kişilik gruplar halinde çalışıp farklı saatlerde yemekhaneyi kullanan Kaf Kaf, tüm testler negatif çıktığı takdirde bugün takım halinde antrenmanlara başlayacak. Karşıyaka’da koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen semptom göstermeyip evinde ilaç tedavisi gören genç futbolcunun karantina süresi sona erdi.

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