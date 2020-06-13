Karşıyaka Play Off istiyor

Ara verilmeden önce Play Off hattında yer alan yeşil kırmızılılarda Sportif Direktör Atilla Güneş, “Daha önce yönetimimiz 2. Lig’de yeni bir grup açılıp kriterlere uyan takımların lige alınması fikrini sunmuştu. Eğer bu fikir kabul görmeyecekse ve lig oynanacaksa biz yalnız Play Off aşamasının oynanmasını istiyoruz. Daha hızlı, daha risksiz bir şekilde ve hak edenin çıkacağı bir sezon finali olur” dedi.