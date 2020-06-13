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    HaberlerEge Haberleri Karşıyaka Play Off istiyor
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    13.06.2020 - 00:00 |

    Karşıyaka Play Off istiyor

    Türkiye Futbol Federasyonu, 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği ile salgın yüzünden durup, 18 Temmuz’da yeniden başlaması hedeflenen alt liglerdeki sezonun geleceğiyle ilgili yaptığı toplantı sonrası kulüplere fikirlerini sorarken Karşıyaka, liglerin Play Off aşamasıyla tamamlanması yönünde görüş bildirdi.

    Karşıyaka Play Off istiyor

    Ara verilmeden önce Play Off hattında yer alan yeşil kırmızılılarda Sportif Direktör Atilla Güneş, “Daha önce yönetimimiz 2. Lig’de yeni bir grup açılıp kriterlere uyan takımların lige alınması fikrini sunmuştu. Eğer bu fikir kabul görmeyecekse ve lig oynanacaksa biz yalnız Play Off aşamasının oynanmasını istiyoruz. Daha hızlı, daha risksiz bir şekilde ve hak edenin çıkacağı bir sezon finali olur” dedi.

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