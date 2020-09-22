KARŞIYAKA ROTARY EKSİKLERİ TAMAMLADI

Karşıyaka Rotary Kulübü, Toplum Birliği Okulları olan Yakaköy Şengül Mustafa Karaca İlkokulu ve Ortaokulu ile Menderes Bulgurca İlkokulu ve Ortaokulu’nun eksiklerini tamamladı. Robotik kodlama eğitim setleri ile hijyen malzemeleri, çevre için atık yağ toplama kutuları ve sınava hazırlık test kitapları teslim edildi.

Sırada, kitap ihtiyacı olan Yakaköy Şengül Mustafa Karaca İlkokulu ve Ortaokulu’na kütüphane kurmak olduğunu belirten Kulüp Başkanı Banu Kavalar, “Kodlama eğitiminin başlaması için iki tane laptop ve ileri seviye Arduino Takım aldık. Sekizinci sınıflarımıza sınava hazırlanmaları için test kitapları bastırdık. Ayrıca 1’inci ve 8’inci sınıflara ‘Nutuk’ dağıtacağız” dedi.