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    HaberlerEge Haberleri Karşıyaka’da bir ilk
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    01.07.2020 - 07:00 |

    Karşıyaka’da bir ilk

    İzmir’deki işletmelerin salgın sürecine uyumunu kolaylaştırmak ve İzmir’in güvenli biçimde bu süreci atlatmasını sağlamak amacıyla oluşturulan Turuncu Çember Sertifikası için başvuruda bulunan Kent A.Ş, hedefine ulaştı.

    Karşıyaka’da bir ilk

    İzmir’deki işletmelerin salgın sürecine uyumunu kolaylaştırmak ve İzmir’in güvenli biçimde bu süreci atlatmasını sağlamak amacıyla oluşturulan Turuncu Çember Sertifikası için başvuruda bulunan Kent A.Ş, hedefine ulaştı. Tersane Kafe, Park Kafe ve Denizkent Self Kafe’ye Turuncu Çember Sertifikası teslim edildi. Başkan Cemil Tugay, “Vakanın ilk açıklandığı günden bugüne kadar tüm tesislerimizde üst düzey önlemler aldık. Turuncu Çember bu aldığımız önlemlerin taçlanması anlamına geliyor” dedi.

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