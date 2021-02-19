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    HaberlerEge Haberleri Karşıyaka’da isyan var!
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    19.02.2021 - 07:00 |

    Karşıyaka’da isyan var!

    Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta art arda 6. mağlubiyetini Elazığ Karakoçan FK’ya deplasmanda 2-0 yenilerek alan Karşıyaka, kötü gidişi bir türlü durduramıyor.

    Karşıyaka’da isyan var!

    Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta art arda 6. mağlubiyetini Elazığ Karakoçan FK’ya deplasmanda 2-0 yenilerek alan Karşıyaka, kötü gidişi bir türlü durduramıyor. Son 7 maçta yalnız 1 gol atıp hanesine 1 puan yazdırabilen yeşil kırmızılı ekip, şampiyonluk hedeflediği sezonda lider Somaspor’un 14, Play Off hattının ise maç fazlasıyla 4 puan gerisine düştü. Şampiyonluğu şimdiden mucizelere bırakan, her geçen hafta Play Off hattına da biraz daha uzaklaşan Karşıyaka’da taraftarlar sosyal medyada futbolcular ve yönetime isyan etti. Transfer yasağıyla Mustafa Aşan hariç altyapı patentli kadrosuyla 5. sezonunu geçiren Karşıyaka’da taraftarlar, futbolculara ruhsuz oyun nedeniyle tepkili.

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