Karşıyaka’da temiz enerji eğitimi başladı

Hayat Boyu Öğrenme, Mesleki Eğitim ve Geliştirme Derneği, Ege Orman Vakfı, Almanya merkezli RENAC energy & climate GmbH ortaklığı ve Karşıyaka Belediyesi iştirakçiliğinde hazırlanan Sıfır Karbon Noktası Projesi, Mavişehir’de hayata geçirildi. Türkiye ve AB arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu (CSD-V) Hibe Programı’ndan 210 bin Euro hibe desteği alan proje kapsamında, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaşam alanlarına entegrasyonunun ve doğal kaynakların verimli kullanılmasının model olarak görülebileceği bir eğitim merkezi kuruldu.

Proje hakkında bilgi veren Başkan Cemil Tugay, “Sıfır Karbon Noktası Eğitim Merkezi, sergileyeceği örnekler ve yaratacağı farkındalık ile çevre ve doğa için gösterdiğimiz çabaların önemli bir adımı olacak. Yenilenebilir enerji kaynakları, sıfır karbon ve iklim değişikliği gibi konularda çocuklarımızı bilinçlendirmek, farkındalık sahibi nesiller yetişmesine katkı sunmak için işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Pedala bas şarj olsun

aZİZ Nesin Bulvarı üzerinde yer alan merkezde; yenilenebilir enerji ile elektrik üretmek üzere güneş panelleri ve rüzgar türbini yer alıyor. Ziyaretçiler, iki adet bisiklet ile kinetik enerjiyi elektrik enerjisine çevirerek, küçük elektronik aletlerini şarj edebiliyor.