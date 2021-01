Karşıyaka'dan bir ilk daha!

Karşıyaka taraftarına pandemi engel olamadı. Karşıyaka Spor Kulübü YOUnite ile iş birliğine giderek bir ilke imza attı ve resmi uygulama üzerinden dünyanın her yerindeki taraftarlarının takımlarını desteklemesini sağladı. YOUnite’ın Karşıyaka Spor Kulübü için özel olarak geliştirdiği aplikasyon ile Pınar Karşıyaka’nın RETAbet Bilbao’yu 85-76 yendiği karşılaşma esnasında taraftarların takımlarını desteklemesi sağlandı.

Uygulamaya giren yüzlerce taraftar, kulübün daha önceden belirlediği tezahüratlara tek tuş ile katılarak salon içerisindeki ses seviyesini artırdı ve takımına desteğini gösterdi.

Sistem tezahürata katılan taraftar sayısına göre salon içerisindeki ses seviyesini belirleyen algoritması ile her taraftar tuşlamasının ses yüksekliğine etki etmesini sağlıyor.

Desteklerini gösteren taraftarlar, “Bu Kaf Kaf’ta benim de payım var” deme şansını yakalıyor.

“Büyük moral oldu”

Karşıyaka Spor Kulübü tarafından pilot çalışması ücretsiz olarak sürdürülen projenin ilerleyen günlerde Basketbol Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında kulübe ekstra gelir de sağlaması hedefleniyor.

Konu ile ilgili görüşlerini dile getiren Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, “Taraftarımız bizim itici gücümüz. Pandemi dolayısıyla fiziken yanımızda olamayan Türkiye’deki ve dünyanın her yerindeki Karşıyakalılar, YOUnite sayesinde salonda seslerini duyurarak oyunculara destek oldular. Ses seviyesinin yüksekliğini fark eden oyuncular da motivasyonlarını artırdılar. En kısa zamanda pandeminin sona ermesini ve taraftarlarımızı salonda görmeyi istesek de bu geçiş sürecinde destekçilerimizi dijital dönüşüm projemiz kapsamında yanımızda hissedebilmek çok güzel” şeklinde konuştu.