Karşıyaka'dan seri sonu

Grubun 2 güçlü takımı Karşıyaka ve Somaspor, başlama düdüğünden itibaren atak, tempolu bir futbol oynadılar. Her 2 takım da disiplinli oyun anlayışından taviz vermediler.

Somaspor, takım halinde daha dinamik bir oyun tarzını benimserken, futbol zekası üst düzeyde takımın lideri Nurettin’in orta alanda etkili oyunuyla oyunu kontrol altına aldı. Defans arkasına attığı akıl dolu paslarıyla Uğur ve Muhammed ile pozisyonlar buldu. Ama karşılarında Karşıyaka’nın başarılı kaleci Erdoğan vardı. Defans merkezinde Cenk ve Metin savunmada dengeli ve doğru pozisyon alıp rakiplerine karşı büyük bir mücadele örneği verdiler.

Özellikle maçın 30. dakikasından sonra Somaspor oyuna ağırlığını koydu. Takım olarak topla oynamada bariz üstünlüğü vardı.

Yardımlaşmayı üst düzeye çıkarıp 2 kanadı da kullanıp pozisyonlar yarattılar. Karşıyaka’nın ise oyun anlamında bildiğimiz hızlı oynayan, çok koşan ve durmadan baskı yapan özelliklerini bu yarıda izleyemedik. Pozisyon bulmakta zorlandı. Bunun sebebi Doğukan ve Hakan’ın topu alıp gitme sevdası, bireysel oyunlarının öne çıkması, takım halinde topsuz alanda etkisiz olmalarıydı. Diğer bir neden ise Somaspor’un yaptığı iyi pas ve prese karşı bir çözüm bulamadılar. İkinci yarıyla birlikte Karşıyaka, oyunu genişleterek İlyas ve Burak’ı da hücumda etkili bir biçimde kullandı. Bu yarıda orta alanın fizik üstünlüğü sahada belirgindi. Takım halinde koordinasyonu üst düzeye çıktı.

İlk yarının aksine takım halinde beraber hareket ettiler. Mustafa Aşan, daha etkiliydi. Doğukan, soldan içeriye doğru katederek pozisyonlar aradı. Ve 57. dakikada da harika şutu direkten döndü. Futbol böyle bir şey. Daha etkili olan, pozisyon arayan Karşıyaka, 66. dakikada Özcan’ın attığı golle 1-0 yenik duruma düştü.

Gol sonrası Somaspor orta sahada merkezi kalabalık tutup Karşıyaka’ya alanında baskı yaptı. Kazanılan topları pozisyona dönüştürme anlayışını başarı ile uyguladı. Karşıyaka’nın gol sonrası oyun anlayışı bozuldu.

Daha çok top kaybetmeye başladı. Rakibine karşı kendi orta sahasında direnç gösteremedi. Somaspor orta sahayı çok daha rahat geçti. Somaspor defans bloğunu iyi kaydırıp Karşıyaka’ya boş alan bırakmadı. Daha çok kendi alanında kaldı. Karşıyaka ise daha baskılı ve bir an önce gol bulmayı amaçlayan bir oyun anlayışıyla oynadı. Maçın uzatma dakikalarında 3 net pozisyon gördük. 90+1’de Somasporlu Erkul’un şutu direkten döndü. Doğukan’ın 90+4 ve 90+6’da 2 şutu gol olmayınca Ege derbisinin kazananı Somaspor oldu. Yeşil kırmızılılar önümüzdeki haftayı BAY olarak geçirecek.

Bu maçtan alacakları derslerle tekrardan çıkışa geçeceklerine inanıyor, alınan bu mağlubiyetin nazar boncuğu

olmasını

diliyorum.