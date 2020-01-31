Karşıyaka'nın sessiz şampiyonları

Karşıyaka BLD bünyesine katılan takım, Türkiye Sağırlar Futbol Süper Ligi’nin ilk devresini zirvede kapattı. Yerel seçim öncesinde takımın antrenmanına konuk olan ve o ziyarette verdiği sözünü unutmayan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, göreve geldikten sonra Duymazlar Gençlik ve Spor Kulübü’nün Karşıyaka Belediyespor bünyesine katılmasını sağladıklarını belirtti, “Yöneticilerinden sporcularına kadar hepsi çok değerli olan bu ekibi, Karşıyaka Belediyespor çatısı altına alıp tüm imkanlarımızı onlar için seferber ettik. Lig’in ilk devresinde elde ettikleri sonuçlarla bize büyük gurur ve sevinç yaşattılar. Türkiye Şampiyonluğu’nu kucaklayıp, ülkemizi ve kentimizi Avrupa Kulüpler Şampiyonası’nda başarıyla temsil edeceklerine inanıyorum. Her zaman yanlarında olmaya, tüm engelleri el ele aşmaya devam edeceğiz” dedi.