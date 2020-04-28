Karşıyaka'nın vefalı evlatları

TFF 3. Lig 2. Grup’ta altyapı patentli kadrosuyla varoluş ve 2. Lig’e yükselme mücadelesi veren Karşıyaka’da, takıma ilk kez 6 yıl önce transfer olan Mustafa Aşan’ın yanı sıra Cenk, Metin, Onur, Battal, Anıl, Harun, Fatih ve Mustafa Değirmenci hem 1. Lig, hem 2. Lig, hem de 3. Lig’de Karşıyaka’nın formasını terletti. Karşıyaka’nın en zor günlerinde bile yanında olan ve yeşil kırmızılı renkleri terk etmeyen futbolcular, taraftarın da gönlünde taht kurdu.

Aşan, 159 maça çıktı

Takımın en tecrübeli ismi olan ve kaptanlık görevini üstlenen 31 yaşındaki ön libero Mustafa Aşan, Karşıyaka formasıyla 3 farklı lig ve Türkiye Kupası’nda toplam 159 karşılaşmaya çıktı. Stoper Cenk 134, stoper Metin 128, sağ bek Anıl 114, ön libero Fatih 112, forvet Battal 101, sol bek Onur 85, orta saha oyuncusu Harun 80, sağ kanat Mustafa Değirmenci 72 müsabakada görev aldı. Karşıyaka’da Battal, 2012-13 sezonunun ikinci yarısından bu yana profesyonel olarak kadroda yer alıyor.