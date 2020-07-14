Karşıyaka’ya 1 hafta daha

Eski yabancı futbolcularından Igor Duric’e olan faizleriyle birlikte 170 bin euro tutarındaki borcunu ödemezse FIFA’dan 6 puan silme cezası alacak Karşıyaka, oyuncunun avukatından 1 hafta ek süre aldı. Yeşil kırmızılılar, dün dolan son ödeme süresini cuma gününe kadar uzattı. Cuma günü de ödeme yapılmaması halinde Duric’in avukatının önümüzdeki pazartesi günü 6 puan silme cezası yaptırımı uygulanması için FIFA’ya başvuru yapacağı öğrenildi. Toplamda 1.3 milyon lira ödemesi gereken Kaf Kaf, taraftar ve camianın desteğini almak için bir kampanya başlatmış ve 320 bin lira toplayabilmişti. Hala 1 milyon liraya ihtiyacı var.