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    HaberlerEge Haberleri Karşıyaka’ya 1 hafta daha
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    14.07.2020 - 07:00 |

    Karşıyaka’ya 1 hafta daha

    Eski yabancı futbolcularından Igor Duric’e olan faizleriyle birlikte 170 bin euro tutarındaki borcunu ödemezse FIFA’dan 6 puan silme cezası alacak Karşıyaka, oyuncunun avukatından 1 hafta ek süre aldı.

    Karşıyaka’ya 1 hafta daha

    Eski yabancı futbolcularından Igor Duric’e olan faizleriyle birlikte 170 bin euro tutarındaki borcunu ödemezse FIFA’dan 6 puan silme cezası alacak Karşıyaka, oyuncunun avukatından 1 hafta ek süre aldı. Yeşil kırmızılılar, dün dolan son ödeme süresini cuma gününe kadar uzattı. Cuma günü de ödeme yapılmaması halinde Duric’in avukatının önümüzdeki pazartesi günü 6 puan silme cezası yaptırımı uygulanması için FIFA’ya başvuru yapacağı öğrenildi. Toplamda 1.3 milyon lira ödemesi gereken Kaf Kaf, taraftar ve camianın desteğini almak için bir kampanya başlatmış ve 320 bin lira toplayabilmişti. Hala 1 milyon liraya ihtiyacı var.

    Sele kapılmaktan son anda kurtulduRize’nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde Mehmet Bostancı isimli vatandaş evinin önündeki yoldan gelen sele kapılmaktan son anda kurtuldu.Eşi Nezahat Bostancı tarafından telefonla çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.
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