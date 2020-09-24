Karşıyaka’ya alzheImer evi

Alzheimer Derneği İzmir Şubesi tarafından 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü nedeniyle internet bağlantısıyla düzenlenen panele katılan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, 5 katlı Alzheimer Evi yapacaklarını açıkladı. Bahriye Üçok Mahallesi’nde yapılacak olan projeye ait ihalenin kısa bir süre içinde yapılacağını belirten Tugay, “Burada önemli olan, hastalığa erken evrede müdahale edilmesi ve bakım personelinin gerekli donanımda olması. Bu unsurları göz önüne alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.



Alzheimer Derneği İzmir Şubesi’nin aktif çalışmalar yaptığını belirten Tugay, yerel yönetimlerin de daha etkin olması gerektiğine dikkat çekti. Karşıyaka’nın 65 yaş üstü nüfus ortalamasının diğer ilçelere göre yüksek olduğunu dile getiren Tugay, başta alzheimer olmak üzere, sağlıklı bir envanter olmamasından yakındı. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ve İstanbul Kadıköy Belediyesi’nin alzheimer konusunda örnek çalışmalar yaptığını dile getiren Başkan Tugay, “İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı Daire Başkanlığı ile Kent Konseyi önderlik etsin ve İzmir genelinde koordineli bir çalışma başlatalım. Alzheimer Derneği de işbirlikçi olsun. Kitapçıklar, broşürler hazırlanabilir ama 2021 yılı Alzheimer’la mücadele yılı ilan edilebilir. Bunu yapmalıyız” diye konuştu.