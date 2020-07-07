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    HaberlerEge Haberleri Karşıyaka’yı kirleten kamyoncuya çifte ceza
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    07.07.2020 - 07:00 |

    Karşıyaka’yı kirleten kamyoncuya çifte ceza

    Mavişehir’de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu yanındaki alana sahte plaka kullanıp moloz döken kamyon, vatandaşın ihbarıyla Karşıyaka Belediyesi tarafından yakalandı.

    Karşıyaka’yı kirleten kamyoncuya çifte ceza

    Mavişehir’de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu yanındaki alana sahte plaka kullanıp moloz döken kamyon, vatandaşın ihbarıyla Karşıyaka Belediyesi tarafından yakalandı. Alanda pusuya yatan zabıta, yeniden moloz dökmeye gelen kamyona suçüstü yaptı. Zabıta ekiplerince 15 bin lira ceza kesilen kamyoncuya, polis ekipleri de 8 bin 585 lira ceza yazdı. Araç trafikten men edildi ve sahte plaka nedeniyle de dava açıldı. Güvenlik kameralarını da izleyen ekipler, kamyonun güzergahını ve çıkış noktasını tespit etti. Molozun Bostanlı İskele’de tadilat yaptıran bir işletmeye ait olduğu belirlendi.
    Molozlar kaldırıldı
    İşletme sahibinin tadilatı bir inşaat firmasına yaptırdığı, inşaat firmasının da moloz dökümü için kamyoncu ile anlaştığı ortaya çıktı. İşletme sahibi molozun döküldüğünden bilgisi olmadığını belirtti. Zabıta ekipleri molozun derhal kaldırılmasını istedi. Bunun üzerine işletme sahibi 24 saat geçmeden molozları kaldırıp Büyükşehir Belediyesi denetimindeki yasal moloz döküm alanına taşıdı.

    7 gündür elektrikleri kesik olan site sakinleri yardım istediİstanbul Kadıköy'de bulunan bir sitede 7 gündür elektrik kesintisi yaşandığını ve musluklardan pis su aktığını iddia eden site sakinleri yetkililerden yardım istedi.
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