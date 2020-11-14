‘Kasabanın evlatları başaracak

Voleybol Erkekler 2. Ligi’nde mücadele eden Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, rakibi İnegöl Belediyespor ile galibiyet için yarışacak. Yeniceköy Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşecek karşılaşma bugün saat 13:00’te başlayacak. Maç öncesi konuşan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Turgutlu Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz, “Başarıyla mücadele eden takımımız deplasmanda rakibiyle galibiyet için yarışacak. Oradan da galibiyetle döneceklerine inancım tam. Teknik ekibimiz ve oyuncularımıza başarılar diliyoruz” dedi.