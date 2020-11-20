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    20.11.2020 - 07:00 |

    Kasaba’nın keyfi yerinde

    Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta art arda ikinci galibiyetini Karatay Termal 1922 Konyaspor’u deplasmanda 2-1 yenerek alan Turgutluspor, lider Eyüpspor’u amansız takibini sürdürüyor.

    Kasaba’nın keyfi yerinde

    Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta art arda ikinci galibiyetini Karatay Termal 1922 Konyaspor’u deplasmanda 2-1 yenerek alan Turgutluspor, lider Eyüpspor’u amansız takibini sürdürüyor. İlk 5 haftada 5 galibiyet ve hanesine yazdırdığı 15 puanla liderlik koltuğunu bırakmayıp ardından tökezleyen kırmızı siyahlı ekip, zirveden inse de çabuk toparladı. Burak’ın atılmasıyla 10 kişi kalan Turgutluspor, maçı 9 kişi tamamlayan Konya temsilcisini 85. dakikada bulduğu golle 2-1 yendi ve 11 maçta 24 puana ulaştı. Manisa temsilcisi, 28 puanlı Eyüpspor’un 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Teknik Direktör İbrahim Cezayir, önemli bir galibiyet daha aldıklarını belirterek yarışı sürdüreceklerini söyledi.

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