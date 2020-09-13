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    HaberlerEge Haberleri ‘Katarakta karşı C vitamini tüketin’
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    13.09.2020 - 07:00 |

    ‘Katarakta karşı C vitamini tüketin’

    Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, 60 yaş üzerindeki kişilerin göz sağlığı için beslenmelerine dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

    ‘Katarakta karşı C vitamini tüketin’

    Asena, antioksidan içeren ve C vitamini açısından zengin narenciye, brokoli, çilek, biber, kivi, portakal gibi yiyeceklerin düzenli olarak tüketilmesinin katarakt oluşumunun önüne geçtiğini kaydetti. Avrupa’nın farklı ülkelerinde 5 bin kişi üzerinde yapılan bir diğer araştırmaya göre Akdeniz tipi beslenmenin yine yaşlanmayla birlikte görülen sarı nokta hastalığında da olumlu etkileri olduğunu belirten Asena, “Her gün bir elma yemek bile sarı nokta hastalığı riskini azaltıyor” şeklinde konuştu.

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