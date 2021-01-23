Katkı maddesi yok

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    23.01.2021 - 07:00 |

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    AYDIN İncirliova’da deve sucuğu üretip kilosu 100 liradan 81 ile gönderen Musa Budak (20) kış aylarında talebi karşılamakta zorlandıklarını söyledi.

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    AYDIN İncirliova’da deve sucuğu üretip kilosu 100 liradan 81 ile gönderen Musa Budak (20) kış aylarında talebi karşılamakta zorlandıklarını söyledi. Babasının yanında çocuk yaşlarda kasaplığı öğrendiğini anlatan Budak, “Birçok yerde kıvam artırıcı, renklendirici, yağ tutucu, Çin tuzu, sakatat, soya ve benzeri kimyasallar sucukların içine konuluyor. Ürettiğimiz deve sucuğunun içinde gram dahi bulana 250 bin lira ödemeyi ve mesleği bırakmayı taahhüt ediyoruz. Deve sucuğunu, 100 yıl önce nasıl yapılıyorsa, aynı şekilde yapmaya devam ediyoruz” dedi.

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