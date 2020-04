Kavurmalı önlem!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle destek verdiği yurttaşlar için hazırladığı gıda paketlerine 1 kilogram kavurma da ekledi. Başkan Tunç Soyer, uygulamanın hem hayvancılık, tarım sektörüne hem de salgınla derinleşen ekonomik krizde destek verdikleri ailelere nefes aldıracağını söyledi. İlk etapta toplam 10 ton kavurma dağıtılacak.

Et alımı başladı

Tarım olmazsa hayatın olmayacağını belirten Soyer, şu vurguları yaptı:

“Ödemiş’teki et entegre tesisisin kapasitesini büyütmeyi de planlıyoruz. Aynı zamanda Türkiye’nin büyükbaş hayvancılık yapan kentlerinden de et alımını başlattık. Kars ve Ardahan’dan da et almaya başlıyoruz. İzmir’de özellikle, küçükbaş hayvancılığı ve Doğu’daki büyükbaş hayvancılığı böylece destekleyeceğiz. Bir yandan da evine et girmeyen vatandaşlarımızı özellikle kavurmayla buluşturmuş olacağız.” Soyer, amaçlarının hastalığın yayılmasını engellemeye çalışmak, bir yandan da hastalığın vurduğu vatandaşların derdine derman olmak olduğunu söyledi.

Başkan Tunç Soyer, salgınla mücadelede yapılan çalışmaları, twitter’da “Başkanın Günlüğü’nde açıklamayı sürdürüyor. Pazar günü gıda gönüllülerine yardım ettiğini belirten Soyer, 1355 aileye gıda yardımı yapıldığını vurguladı, “Değerli İzmirliler, hepinize sağlıklı bir hafta diliyorum. Yaşadığımız salgın hastalıktan korunabilmeniz için toplu taşımada maske kullanımı zorunluluğuna istinaden son üç günde toplam 25 bin adet maske dağıttık. Bugün itibarıyla uygulamayı tüm son duraklara yaydık. #BizVarız” dedi.