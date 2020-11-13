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    13.11.2020 - 07:00 | | NURETTİN DOĞAN DHA

    Kaymakamdan çağrı

    Manisa Alaşehir’de, ‘Bugün Fidan, Yarın Nefes’ kampanyası kapsamında 10 hektarlık alana çeşitli türlerde toplam 3 bin 550 çam fidanı dikildi.

    Kaymakamdan çağrı

    Manisa Alaşehir’de, ‘Bugün Fidan, Yarın Nefes’ kampanyası kapsamında 10 hektarlık alana çeşitli türlerde toplam 3 bin 550 çam fidanı dikildi. Okullardaki öğrencilere 10 bin tohum dağıtıldı. Kaymakam Abdullah Uçgun, “Geleceğe nefes için tüm vatandaşlarımızı toprağa ve yeşile daha fazla özen göstermeye davet ediyorum” dedi. 

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