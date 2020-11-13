Kaymakamdan çağrı

Manisa Alaşehir’de, ‘Bugün Fidan, Yarın Nefes’ kampanyası kapsamında 10 hektarlık alana çeşitli türlerde toplam 3 bin 550 çam fidanı dikildi. Okullardaki öğrencilere 10 bin tohum dağıtıldı. Kaymakam Abdullah Uçgun, “Geleceğe nefes için tüm vatandaşlarımızı toprağa ve yeşile daha fazla özen göstermeye davet ediyorum” dedi.