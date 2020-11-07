Kaymakamdan ‘Gün yapmayın’ uyarısı

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, salgın tedbirleri kapsamında ev kadınlarına, ev ziyaretleri ve gün yapmamaları ve maske, mesafe, hijyen kuralına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

İlçede vaka artışının devam ettiğini belirten Uçgun, “Salgının yayılma hızını azaltmak için ev, akraba, eş-dost, komşu ziyaretleri, taziyeler, düğünler, mevlitler, hayırlı olsun ziyaretleri, bebek görmeleri, misafirlik ve kadınlar arası yapılan günleri lütfen erteleyelim. Ev ziyaretlerinde kapalı ortamlarda bulaş riski çok fazla olduğundan kalabalık ortamlardan uzak duralım” dedi.