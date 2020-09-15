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    HaberlerEge Haberleri Kaz Dağları’na hayran kaldılar
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    15.09.2020 - 07:00 | | FATİH DALDAL DHA

    Kaz Dağları’na hayran kaldılar

    İşviçre’de çalıştıkları pastanede tanışarak evlenen Serkan Elena Çelik çifti, 5 yıl önce ailelerini ziyaret etmek için geldiği Türkiye’de Kaz Dağları’nı gezip hayran kaldı.

    Kaz Dağları’na hayran kaldılar

    İşviçre’de çalıştıkları pastanede tanışarak evlenen Serkan Elena Çelik çifti, 5 yıl önce ailelerini ziyaret etmek için geldiği Türkiye’de Kaz Dağları’nı gezip hayran kaldı. Yaşamlarının kalan bölümünü dağın eteklerinde geçirmeye karar verdi. Kaz Dağları’nın kuzey yamaçlarında kalan Bayramiç ilçesine bağlı Mollahasanlar köyüne yerleşen Serkan ve Elana çifti, satın aldıkları 30 dönüm tarlada tarım yapmaya başladı. Çocuklarıyla beraber mutlu bir yaşam süren Çelik çifti, yetiştirdikleri ürünleri pazarlayarak ev ekonomilerine katkı sunmayı hedefliyor. l

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