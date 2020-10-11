85,74BİST1.1661.32EURO9.30-0.52USD7.85-1.10ALTIN487.380.81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kazı Evi zenginlik katacak
    ABONE OL
    11.10.2020 - 00:00 |

    Kazı Evi zenginlik katacak

    Blaundos Antik Kenti’nde yapılacak olan kazı eviyle çalışmalar hız kazanacak. Ziyaretçilere yönelik faaliyetler artacak

    Kazı Evi zenginlik katacak

    Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından yürütülen Blaundos Antik Kenti kazı ve restorasyon çalışmalarına ivme kazandıracak Kazı Evi’nin yapımı, Zafer Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle başlıyor. Yüzde 75’ini ajansın, yüzde 25’ini Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın karşıladığı 1 milyon 901 bin 960 lira bütçeli proje, 24 ayda tamamlanacak.

    Kazı Evi ile birlikte çalışmaların hız kazanacağını belirten Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Proje; eserlerin korunması, onarımı ve bilimsel değerlendirmelerine yönelik depo, laboratuvarlar, arşiv, fotoğrafhane, kütüphane ve konferans salonu gibi çok amaçlı bir kompleks olarak tasarlandı. Çanak-çömlek üretimi, eser onarımı ve mozaik yapımı gibi pek çok konuda arkeoloji atölyeleri ile antik çağ endüstrileri ve günlük yaşamı gibi deneysel uygulamalar gerçekleştirilecek. Aynı zamanda, bölgenin turizm hareketliliğinde Blaundos’un daha etkin rol alması sağlanacak” diye konuştu.

    Kaya mezarları

    Uşak il merkezinin 30 kilometre güneyindeki Ulubey ilçesi sınırları içerisinde yer alan Blaundos; çevresini dolanan kanyon, tapınak, tiyatro, hamam, bazilika gibi anıtsal yapıları ve vadi yamaçları boyunca uzanan kaya mezarlarıyla dikkat çekiyor.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hastaneden kaçmak isteyen korona hastası ağır yaralandı

    Hastaneden kaçmak isteyen korona hastası ağır yaralandı

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Maaş ödemesi, 10 yıl boyunca…

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Maaş ödemesi, 10 yıl boyunca…

    Koronavirüs kabusu devam ediyor! Son durum...

    Koronavirüs kabusu devam ediyor! Son durum...

    Denizli'de Azerbaycan'a destek için anlamlı hareket

    Denizli'de Azerbaycan'a destek için anlamlı hareket

    Sıradaki Haber