Kazı Evi zenginlik katacak

Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından yürütülen Blaundos Antik Kenti kazı ve restorasyon çalışmalarına ivme kazandıracak Kazı Evi’nin yapımı, Zafer Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle başlıyor. Yüzde 75’ini ajansın, yüzde 25’ini Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın karşıladığı 1 milyon 901 bin 960 lira bütçeli proje, 24 ayda tamamlanacak.



Kazı Evi ile birlikte çalışmaların hız kazanacağını belirten Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Proje; eserlerin korunması, onarımı ve bilimsel değerlendirmelerine yönelik depo, laboratuvarlar, arşiv, fotoğrafhane, kütüphane ve konferans salonu gibi çok amaçlı bir kompleks olarak tasarlandı. Çanak-çömlek üretimi, eser onarımı ve mozaik yapımı gibi pek çok konuda arkeoloji atölyeleri ile antik çağ endüstrileri ve günlük yaşamı gibi deneysel uygulamalar gerçekleştirilecek. Aynı zamanda, bölgenin turizm hareketliliğinde Blaundos’un daha etkin rol alması sağlanacak” diye konuştu.



Kaya mezarları



Uşak il merkezinin 30 kilometre güneyindeki Ulubey ilçesi sınırları içerisinde yer alan Blaundos; çevresini dolanan kanyon, tapınak, tiyatro, hamam, bazilika gibi anıtsal yapıları ve vadi yamaçları boyunca uzanan kaya mezarlarıyla dikkat çekiyor.