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    19.09.2020 - 00:02 |

    Kedilerde ölümcül!

    İZMİR Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Türel Gürcan, koronavirüsün hayvanlardan insanlara, insandan da hayvanlara bulaşmadığını belirtti, “Hayvanlara özgü bir koronavirüs enfeksiyonu var. Bu sadece hayvandan hayvana bulaşabiliyor. Köpeklerde daha hafif geçerken, kedilerde ölümcül olabiliyor. Sindirim sisteminde sorunlar yaşanıyor. Köpeklerde ishal ve kusmaya, kedilerde iştahsızlık, keyifsizlik, karında şişme, sarılık gibi belirtiler görülürse mutlaka veteriner hekime gidilmeli” dedi.

    Kedilerde ölümcül!

    Evcil hayvan sahiplerinin bu dönemde dikkat etmesi gereken konular olduğunu aktaran Gürcan, “Taşıyıcı olduğunu düşünerek, evcil hayvanlarla ilgilenmemek, onlardan vazgeçmek ve sokağa atmak çok yanlış bir davranış şekli. Köpek besleyenlerin köpeklerini dışarı çıkarmaları, ihtiyaçlarını dışarıda karşılamaları gerekiyor. Kedi ve köpekler insanların yoğun olduğu bölgelerde dolaştırılmamalı ki virüs hayvan sahibine geçmesin. Evcil hayvan dışarıda gezdirildikten sonra mutlaka standart temizlik kurallarına dikkat edilmeli. Evcil hayvanlar sık sık veteriner hekim kontrolüne götürülmeli, aşıları yaptırılmalı. Bunlara dikkat edildiği sürece sıkıntı yaşanmaz” diye konuştu.

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