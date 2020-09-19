Kedilerde ölümcül!

Evcil hayvan sahiplerinin bu dönemde dikkat etmesi gereken konular olduğunu aktaran Gürcan, “Taşıyıcı olduğunu düşünerek, evcil hayvanlarla ilgilenmemek, onlardan vazgeçmek ve sokağa atmak çok yanlış bir davranış şekli. Köpek besleyenlerin köpeklerini dışarı çıkarmaları, ihtiyaçlarını dışarıda karşılamaları gerekiyor. Kedi ve köpekler insanların yoğun olduğu bölgelerde dolaştırılmamalı ki virüs hayvan sahibine geçmesin. Evcil hayvan dışarıda gezdirildikten sonra mutlaka standart temizlik kurallarına dikkat edilmeli. Evcil hayvanlar sık sık veteriner hekim kontrolüne götürülmeli, aşıları yaptırılmalı. Bunlara dikkat edildiği sürece sıkıntı yaşanmaz” diye konuştu.