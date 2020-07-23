‘Kendimi şanslı hissediyorum’

70 ve 80’lerin parçalarının yanı sıra, geniş repertuvarıyla herkesin yüreğine dokunan Sezer, “Arkamda MYO Exclusive ve İzmir Medya olarak iki büyük gücün olmasından dolayı kendimi çok şanslı kabul ediyorum. Biz büyük bir aileyiz. Bu güçbirliği ile çok daha büyük ve sıradışı projelere imza atacağımıza yürekten inanıyorum” dedi. Sezer. single’la ilgili klibini de Urla’daki farklı mekânlarda çekti.









