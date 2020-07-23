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    HaberlerEge Haberleri ‘Kendimi şanslı hissediyorum’
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    23.07.2020 - 00:02 | | YUSUF ÇINAR

    ‘Kendimi şanslı hissediyorum’

    RIsIng Star’daki performansıyla dikkat çeken, Çilli Bom ve Ama Hala adlı single’larıyla müzikseverlerle buluşan Esra Sezer, Marina Yat Club Çeşme’de sahneye çıktı.

    ‘Kendimi şanslı hissediyorum’
    YUSUF ÇINAR

    70 ve 80’lerin parçalarının yanı sıra, geniş repertuvarıyla herkesin yüreğine dokunan Sezer, “Arkamda MYO Exclusive ve İzmir Medya olarak iki büyük gücün olmasından dolayı kendimi çok şanslı kabul ediyorum. Biz büyük bir aileyiz. Bu güçbirliği ile çok daha büyük ve sıradışı projelere imza atacağımıza yürekten inanıyorum” dedi. Sezer. single’la ilgili klibini de Urla’daki farklı mekânlarda çekti.


    ‘Kendimi şanslı hissediyorum’


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