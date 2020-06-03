‘Kendimize yeteceğiz’

Kuşadası Belediyesi, yerel tarımsal üretimin geliştirilmesi amacıyla yerli fideler le üretime başladı. Belediyeye ait arazileri üretime açan Kuşadası Belediyesi tarafından ‘Toprağa Sarıl, Üretime Katıl’ sloganıyla yaşama geçirilen ‘Adabahçe’ adlı proje kapsamında ilk fideler, Başkan Ömer Günel’in katılımıyla dikildi. Projeyle bir yandan vatandaşların sağlıklı gıdaya aracısız ulaşması sağlanırken bir yandan da küçük ve orta ölçekli aile işletmelerinin desteklenmesi hedefleniyor. İlk fideleri toprakla buluşturan Ömer Günel, projenin Kuşadası için bir değişimin başlangıcı olduğunu belirtti.

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Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü, salgınla mücadelenin en önemli birimlerinden oldu. Müdürlük, 2,5 ay boyunca 12 bin 566 adet çocuk maskesi, 222 bin 694 adet yetişkin maskesi, 80 bin çift eldiven ve 20 bin adet küçük el dezenfektanı dağıttı.

Belediye, obezite başta olmak üzere, bilinçsiz beslenmeye bağlı kronik hastalıkların önlenmesi ve sağlıklı bir toplum yaratma hedefiyle yaşama geçirilen ücretsiz diyetisyenlik hizmetini sürdürüyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevli uzman diyetisyenler, evlerinden çıkamayanlara telefonla hizmet veriyor.

Bu arada, Kuşadası’nda plajlar ile turistik işletmeler, normalleşme sürecinin ilk gününde havanın yağışlı olması nedeniyle boş kaldı.