Kent A.Ş. personeline Kovid-19 uyum eğitimi

Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş. tarafından personele “Covid-19 Uyum Eğitimi” verildi. Eğitimde; Kovid-19 nedir, Nasıl korunuruz, Restoranlara yeni normal süreçte ne gibi yenilikler getirildi, Uymamız gereken kurallar neler, Hijyenik hizmet nasıl sağlanır sorularına yanıt verildi. Tekrar faaliyete geçen lokanta, restoran, kafe, gibi yerlerde uygulanacak önlemlerle hem personel güvenle çalışacak hem de konukların içi rahat edecek.