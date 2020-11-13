Kent genelinde yoğun çalışma devam ediyor

Aydın Su Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Nazilli, Efeler, Sultanhisar, Bozdoğan ve Buharkent’te, eş zamanlı olarak altyapı çalışması yürütüyor. Aydın genelinde yoğun şekilde çalışan ASKİ ekipleri; içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları yapıyor. Çalışmalarla, aşırı yağışlarda olası taşkınların önüne geçilmesi hedefleniyor. Başkan Özlem Çerçioğlu, Aydın genelinde çalışmaların durmaksızın devam edeceğini belirtti.