BİST1.2720.00EURO9.09-0.01USD7.700.18ALTIN465.560.36
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kent genelinde yoğun çalışma devam ediyor
    ABONE OL
    13.11.2020 - 07:00 |

    Kent genelinde yoğun çalışma devam ediyor

    Aydın Su Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Nazilli, Efeler, Sultanhisar, Bozdoğan ve Buharkent’te, eş zamanlı olarak altyapı çalışması yürütüyor.

    Kent genelinde yoğun çalışma devam ediyor

    Aydın Su Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Nazilli, Efeler, Sultanhisar, Bozdoğan ve Buharkent’te, eş zamanlı olarak altyapı çalışması yürütüyor. Aydın genelinde yoğun şekilde çalışan ASKİ ekipleri; içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları yapıyor. Çalışmalarla, aşırı yağışlarda olası taşkınların önüne geçilmesi hedefleniyor. Başkan Özlem Çerçioğlu, Aydın genelinde çalışmaların durmaksızın devam edeceğini belirtti.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Şok ifade! Bugün Türk avına çıkalım

    Son dakika... Şok ifade! Bugün Türk avına çıkalım

    Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

    Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

    İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

    İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

    Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il cuma namazı vakitleri...

    Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il cuma namazı vakitleri...

    Sıradaki Haber