13.11.2020 - 07:00 |
Kent genelinde yoğun çalışma devam ediyor
Aydın Su Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Nazilli, Efeler, Sultanhisar, Bozdoğan ve Buharkent’te, eş zamanlı olarak altyapı çalışması yürütüyor.
Aydın Su Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Nazilli, Efeler, Sultanhisar, Bozdoğan ve Buharkent’te, eş zamanlı olarak altyapı çalışması yürütüyor. Aydın genelinde yoğun şekilde çalışan ASKİ ekipleri; içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları yapıyor. Çalışmalarla, aşırı yağışlarda olası taşkınların önüne geçilmesi hedefleniyor. Başkan Özlem Çerçioğlu, Aydın genelinde çalışmaların durmaksızın devam edeceğini belirtti.