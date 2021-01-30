Kent konseyi online söyleşilerine devam

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafında online olarak düzenlenen programlar devam ediyor. Programın bu kez eğitim tasarımcısı, profesyonel koç Serkut Kızanlıklı oldu. 21. yüzyıl yetkinlikleri ve kazanımları konuşuldu. Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, “Genç kardeşlerimizin geleceğe yönelik kafalarındaki soru işaretlerinin çok güzel bir şekilde yanıt bulacağına ve faydalı olacağına eminim” dedi.