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    HaberlerEge Haberleri Kent Orkestrası Güvercinada’da
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    04.08.2020 - 07:00 |

    Kent Orkestrası Güvercinada’da

    Kuşadası’nda kültür ve sanat faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor.

    Kent Orkestrası Güvercinada’da

    Kuşadası’nda kültür ve sanat faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Kuşadası Belediyesi tarafından tarihi Kuşadası Belediye Bandosu’nun içinden kurulan ve akordeon, akustik gitar gibi farklı enstrümanlarla müzik yapan ‘Kuşadası Kent Orkestrası’ ikinci konserini Güvercinada yolu üzerinde verdi. Kadir Güz’ün şefliğini yaptığı ve 18 müzisyenden oluşan orkestranın 1 saat boyunca sergilediği performans, dinleyenlerden tam puan aldı.

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