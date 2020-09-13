Kent tarihine ışık tutuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Torbalı’da geçmişi 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzanan, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Nif (Olympos) Dağı kazısına destek veriyor. Kazılara 29.4 milyon liralık maddi katkı sağlayan Büyükşehir, bu yıl destek verdiği kazı sayısını 13’e çıkardı. Destek miktarı da bir önceki yıla göre yüzde 40 oranında arttı, 6 milyon 794 bin lira oldu.

Desteklediği kazılar

Büyükşehir Belediyesi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile protokol imzalayarak destek verdiği kazılar şöyle: Smyrna Antik Kenti (Agora), Phokaia (Foça), Yeşilova Höyüğü (Bornova), Metropolis (Torbalı), Eski Smyrna (Bayraklı), Teos (Seferihisar) Antik kenti, Erythrai (Çeşme- Ildırı), Klazomenai (Urla), Klaros (Menderes), Panaztepe (Menemen), Ayasuluk Tepesi (Selçuk), Limantepe (Urla) ile Nif Dağı (Torbalı).