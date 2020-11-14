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    HaberlerEge Haberleri Kentin dört bir yanı dezenfekte ediliyor
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    14.11.2020 - 07:00 |

    Kentin dört bir yanı dezenfekte ediliyor

    Ödemiş Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

    Kentin dört bir yanı dezenfekte ediliyor

    Ödemiş Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Bademli, Bıçakçı, Pirinççi, Kemenler, Emirli ve Mescitli mahallelerinde ve Çatalarmut Mevkii’nde Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkama ve hijyen çalışması gerçekleştirildi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri de, Perşembe Pazarı’nda HES kodu, maske ve hijyen denetimi yaptı.

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