Kentin gözde projesi sona doğru geliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin yapımına devam ettiği Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, Otel ve AVM Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Büyükşehir Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Prime projesinin son durumunu inceledi. İlk olarak projenin çevre düzenlemesi, aydınlatma ve peyzaj projelerini yerinde gören Başkan Ergün, daha sonra Büyükşehir Belediyesi’nin yeni hizmeti binasının son durumu hakkında bilgi aldı. Hizmet binasında çalışmaların bitme aşamasına geldiğini belirten Ergün, projenin AVM ve otel ayağında da çalışmaların durmaksızın devam ettiğini dile getirdi.