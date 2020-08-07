Kentsel dönüşümde yol haritası tamam

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Cengizhan, Alpaslan ve Fuat Edip Baksı mahallelerini kapsayan 60 hektarlık kentsel dönüşüm alanında taslak çalışmanın bitirildiğini ifade etti, “Öncelik vatandaşımızın” dedi.

Bayraklı Belediyesi, Meclis Toplantı Salonu’nda kentsel dönüşüm toplantısı düzenledi. Başkan Serdar Sandal, Cengizhan, Alpaslan ve Fuat Edip Baksı mahallelerini kapsayan 60 hektarlık kentsel dönüşüm alanında taslak çalışmanın tamamlandığını söyledi. Kentsel dönüşümü siyaseten değil, vatandaşların talepleri doğrultusunda yaptıklarını belirten Başkan Sandal, “Vatandaşların haklarını korumak bizim asli görevimiz. Tüm planlamalarımızı yaparken önceliğimiz her zaman onlar. Önce yoksul insanların, evine ekmek götüremeyen, çocuğunu okutamayan ailelerin sorunlarını düşüneceğiz. Vatandaşın ‘evet’ demediği hiçbir işi yapmayacağız” dedi.

Yeni düzenleme

İzmir Büyükşehir ile Bayraklı Belediyesi’nin koordinasyonunda yapılan ve mahkeme süreci devam eden Adalet ile Manavkuyu mahallelerini kapsayan eski imar planı revizyonu da yeniden tasarlandı. Yeni çalışmayla düzenleme sahaları küçüldü, eski planın ulaşım dokusuyla uyumlu tasarım geliştirildi. Eleştiri alan itfaiye alanı yeni çalışmada kaldırıldı. Bölgedeki 3.5 olan emsal değer korundu, inşaat alanlarıyla ilgili değişiklik yapılmadı. Daha önce 16 olarak belirlenen düzenleme saha sayısı artırıldı; yollar, yeşil alanlar ve diğer bölgelerdeki inşaat hakları yeniden ele alındı. Adalet Mahallesi’nde hukuki sürecin devam ettiğini, bu noktada mahkeme kararının beklenmesine gerek olmadığını vurgulayan Sandal, “Davaların tamamını kazansak da, vatandaş ‘hayır’ diyorsa biz bu işi yapmayacağız. Mahkeme kararını beklememize gerek yok. Bölgedeki itfaiye yeri sorununu çözüyoruz. Kat yüksekliği çok abartılmadığı sürece tehdit oluşturmuyor. Hatta farklı alanlar yaratılmasıyla ilgili avantajlar da yaratabilir. Yeni bir plan yapıyoruz ve onun üzerinden gideceğiz. Büyükşehir Başkanımız Tunç Soyer’le görüşeceğiz. Bekleme lüksümüz yok” diye konuştu.