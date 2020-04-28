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    HaberlerEge Haberleri Kerem’in 6’ncı yaş pastası zabıtadan
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    28.04.2020 - 07:00 |

    Kerem’in 6’ncı yaş pastası zabıtadan

    Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlisi İbrahim Sezer’in oğlu 6 yaşındaki Kerem’e doğum günü sürprizi yaptı.

    Kerem’in 6’ncı yaş pastası zabıtadan

    Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlisi İbrahim Sezer’in oğlu 6 yaşındaki Kerem’e doğum günü sürprizi yaptı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan Kerem’in doğum günü olduğunu öğrenince küçük bir organizasyon yaptıklarını söyleyen zabıtalar, “Onu mutlu etmek istedik” dedi.

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