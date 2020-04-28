28.04.2020 - 07:00 |
Kerem’in 6’ncı yaş pastası zabıtadan
Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlisi İbrahim Sezer’in oğlu 6 yaşındaki Kerem’e doğum günü sürprizi yaptı.
Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlisi İbrahim Sezer’in oğlu 6 yaşındaki Kerem’e doğum günü sürprizi yaptı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan Kerem’in doğum günü olduğunu öğrenince küçük bir organizasyon yaptıklarını söyleyen zabıtalar, “Onu mutlu etmek istedik” dedi.
Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 131 kişiye yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konulduğu, 95 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 112 bin 261'e, toplam can kaybının 2 bin 900'e ulaştığı açıklandı.