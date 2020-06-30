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    HaberlerEge Haberleri Kervansaray ışıl ışıl
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    30.06.2020 - 07:00 |

    Kervansaray ışıl ışıl

    Kuşadası Belediyesi bünyesinde kurulan Estetik Kurulu, Kuştur mevkiinde yapılan düzenlemenin ardından kentin en önemli tarihi miraslarından olan 402 yıllık Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı’nın cephe aydınlatmalarını yeniledi.

    Kervansaray ışıl ışıl

    Kuşadası Belediyesi bünyesinde kurulan Estetik Kurulu, Kuştur mevkiinde yapılan düzenlemenin ardından kentin en önemli tarihi miraslarından olan 402 yıllık Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı’nın cephe aydınlatmalarını yeniledi. 402 yaşındaki Kervansaray’ın tarihi dokusunu ortaya çıkaracak şekilde aydınlatılmasını istemesiyle başlatılan çalışmalar, Kuşadası Belediyesi Estetik Kurul Üyesi Levent Köylü’nün koordinasyonunda yürütüldü. Kervansaray’ın Kuşadası’nın en önemli tarihsel miraslarından olduğuna dikkat çeken Başkan Ömer Günel, “Kervansaray’ı çekim merkezi haline getirerek turizme kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
    ‘Vandallık’
    Öte yandan Günel, Davutlar Sevgi Plajı’nda bulunan tuvalet, duş ve soyunma kabinlerinin tahrip edilmesine tepki gösterdi. Günel, “Bunun adı en açık biçimiyle vandallıktır, halk düşmanlığıdır. Sorumluların tespiti ve haklarında gerekli işlemlerin yapılması için girişimde bulunacağız” diye konuştu.

    Caddebostan Sahili'nde maske denetimiHavaların ısınmasıyla birlikte Caddebostan Sahili'ndeki yoğunluk sürüyor. Polis ekiplerinin sahil yolunda gezintiye çıkan vatandaşlara maske denetimi devam ediyor.
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