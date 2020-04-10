Kesintisiz yolculuk

İzmir’de raylı toplu taşımanın önemli ayaklarından tramvayın Çiğli’ye uzatılması kesinleşti. Çiğli Tramvayı projesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın onayının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan da oany aldı.



Uzun süredir beklenen müjdeli haberi izmirliler paylaşan Büükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Son günlerde güzel haberler vermeyi özlemiştim. Çiğli Tramvayı için beklediğimiz yatırım programına alınma onayı Sayın Cumhurbaşkanımız’dan geldi. Bu zor günleri geride bıraktığımızda ihaleye çıkıp yatırımı başlatacağız. Çok teşekkürler” diye konuştu.



14 durak olcak



İzmir Ana Ulaşım Master Planı içinde yer alan yaklaşık 11 kilometrelik Çiğli Tramvayı yaklaşık 2.5 yılda tamamlanacak. Hat, Karşıyaka Tramvayı’nın devamı niteliğinde olacak. Hattın İZBAN’la entegrasyonunu sağlamak için çevre yolunun üzerinden geçecek yaklaşık 300 metrelik bağlantı köprüsü de inşa edilecek. Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nin önünde tramvay istasyonları olacak. Ayrıca hat Çiğli Ata Sanayi ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nden (AOSB) de içinden geçecek. Alaybey’den tramvaya binen yurttaşlar, kesintisiz şekilde Çiğli’ye kadar yolculuk edebilecek. Böylelikle araç trafiği hafifleyecek. Hat 14 istasyondan oluşacak.



Projenin ilk etabı Karşıyaka Çevreyolu İstasyonu’ndan başlayarak bağlantı köprüsüyle Ataşehir ve Çiğli İstasyonaltı mahallelerini, Çiğli İZBAN İstasyonu’nu ve Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’ni kapsayacak. İkinci etap ise Ataşehir Mahallesi’nden başlayacak, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, Katip Çelebi Üniversitesi, Ata Sanayi güzergâhını takip ederek Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’nde son bulacak.



Büyükşehir’den konuşma paketi



İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını ile mücadele edildiği günlerde vatandaşa 250 dakikalık konuşma paketi verme kararı aldı. 65 yaş üstü, 20 yaş altı ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkamadığını belirten Başkan Tunç Soyer, “Evlatlarını, torunlarını aramak isteyen büyüklerimizin, engelli kardeşlerimizin telefonları susmayacak. Sevdiklerine erişmek isteyen, telefon siparişi verecek büyüklerimiz, hastalarımız, hareket engelli yurttaşlarımız, öncelikli olmak üzere 250 dakikalık konuşma paketi vereceğiz. Başvurular pazartesi günü, evde ama iletişimde kalın” dedi.



Engellileri unutmayın



Büyükşehir Belediyesi tarafından engellilerin sorunlarına çözüm bulmak için oluşturulan Engelsizmir komisyonu, Kriz Belediyeciliği kapsamında yeni bir yol haritası belirledi. Komisyon Başkanı Dr. Levent Köstem, “Koronavirüs salgınında en çok sorun yaşayan kesim dezavantajlı gruplar, özellikle de engelliler çok ciddi problemlerle karşı karşıya kaldı. Nakil araçları ile sağlık kuruluşlarına gidip gelmeleri sağlanıyor. Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nden özel eğitim desteği alan bireylere uzaktan eğitim verme teknik alt yapısı oluşturuldu ve uzaktan eğitim verilmeye başlandı. Ekonomik ve sosyal yardım destek talebinde bulunan engelli bireyler de yönlendiriliyor” diye konuştu.