Kestane deyince akla Beydağ gelecek!

İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, metropol dışındaki 19 ilçeye yönelik temas ve inceleme turuna başladı. İlk durağı Kiraz’ın Haliller köyü olan Başkan Soyer, ardından Aydoğdu köyünde İZSU’nun su sorununa çözüm üretmek için açılan sondaj kuyularını inceledi. Artan su ihtiyacını karşılamak için yapılan çalışmalara değinen Başkan Soyer, “16 ayrı mahallede toplamda 27 adet su kuyusu açtık. Bu yıl 15 adet daha açılacak. Bugüne kadar tarım politikalarında uygulanan yanlışlıklar, uygulanan vahşi sulama yöntemleri bizi bu noktaya getirdi. Hızla aklımızı başımıza toplamak mecburiyetindeyiz” dedi. Başkan Tunç Soyer, Büyükşehir tarafından hibe edilen Tahirova cinsi koyunlarla geçimi sağlayan üretici Erol Kart’ı da ziyaret etti.

Fabrika kurulacak

Başkan Soyer’in Küçük Menderes Havzası’ndaki ikinci adresi Beydağ oldu. Muhtarlarla toplantı yapan Başkan Soyer, üretim merkezi Beydağ olan kestane için alım garantisi sözü verdi., “Bizim Bursa’dan, Aydın’dan daha iyi ve bol kestanemiz var. Ama biz bunu üç kuruşa satıyoruz. Emeğinizin, alın terinizin karşılığını alamıyorsunuz. Bunu değiştireceğiz. Fabrikaysa fabrika kuracağız. Kestane deyince herkesin aklına Beydağ gelecek. Soyer, kooperatif çatısı altındaki üreticilerden bu yıl yüz ton kestane alacaklarının müjdesini verdi. Ardından, Ödemiş ve Beydağ belediyelerinin talebi üzerine, ESHOT filosundan iki ilçeye hibe edilen dört otobüsten birinin anahtarını Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar’a teslim etti. İlçede şehit er Başaran Kahraman’ın adını taşıyan parkın açılışını yaptı.