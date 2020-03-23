23.03.2020 - 07:00 |
‘Keyifli, umut veren filmleri tercih edin’
Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Film Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sevcan Sönmez, evlerde keyifli, eğlenceli, umut veren filmler izleyerek zaman geçirmenin önemine değindi.
Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Film Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sevcan Sönmez, evlerde keyifli, eğlenceli, umut veren filmler izleyerek zaman geçirmenin önemine değindi. Doç. Dr. Sönmez, “Bu büyülü sanatın bu günlerde de bize ilaç olabileceğini hatırlayalım” dedi. Sönmez’in önerilerinden bazıları şu şekilde: “Amelie, Eat Pray Love, Big Fish, Little Miss Sunshine, The Sound of Music, Yes Man, Roman Holiday, Mamma Mia, Neşeli Günler, Tosun Paşa, Hababam Sınıfı serisi, Ah Nerede, Aile Arasında, G.O.R.A. Shrek, The Kid, Secret Life of Pets.”
Bakan Koca'nın paylaştığı kardeşlerin hemşire annesi: Lütfen evlerinizde kalınSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da anne ve babası çalıştığı için evde kalan 4 ve 6 yaşındaki iki kardeşin 'Anne ve babamızı görmemiz için sizde evde kalın' yönündeki çağrılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce kişinin paylaştığı iki kardeşin sağlık çalışanı annesi Burcu Gündoğdu, "Bizler, çocuklarımızı evde bırakarak, milletimiz için 24 saat nöbet tutuyoruz. Vatandaşlarımızdan istediğimiz, lütfen evlerinizde kalın" dedi.
Doğanay Tüzüngüç'ün 'corona' şarkısı rekor kırdıKübalı şarkıcı Camila Cabello'nun dünyaca ünlü 'Havana' şarkısını farklı şekilde yorumlayarak corona virüse yorumlayan Doğanay Tüzüngüç'ün şarkısı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Tüzüngüç, o şarkının hikayesini ve gelen yorumları anlattı.