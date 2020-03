‘Keyifli, umut veren filmleri tercih edin’

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Film Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sevcan Sönmez, evlerde keyifli, eğlenceli, umut veren filmler izleyerek zaman geçirmenin önemine değindi. Doç. Dr. Sönmez, “Bu büyülü sanatın bu günlerde de bize ilaç olabileceğini hatırlayalım” dedi. Sönmez’in önerilerinden bazıları şu şekilde: “Amelie, Eat Pray Love, Big Fish, Little Miss Sunshine, The Sound of Music, Yes Man, Roman Holiday, Mamma Mia, Neşeli Günler, Tosun Paşa, Hababam Sınıfı serisi, Ah Nerede, Aile Arasında, G.O.R.A. Shrek, The Kid, Secret Life of Pets.”