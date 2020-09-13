KHK’lı işçi, emeğinin karışılığını aldı

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Güzelbahçe Belediyesi’nde çalışan 204 işçiyle sendika sözleşmesi imzalandı. Ayrıca memur ve kadrolu işçinin de sendika sözleşmesi yenilendi. Çalışanların maaşlarına sosyal haklarla birlikte ortalama, memur yüzde 10, kadrolu işçi yüzde 25, şirket işçilerine yüzde 19 oranında zam yapıldı.

“Emek, en yüce değerdir” diyen Başkan Mustafa İnce, “İzmir’de KHK’lılarla yapılan ilk sendika sözleşmesi oldu. Gönül isterdi ki daha fazla zam verelim. İlçemizin kurtuluş gününde emekçilerle imza atmak bizler için gurur kaynağı” ifadelerini kulandı.

CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen de, “CHP belediyeleri emekten yana, sizlerden yana. Vermiş olduğunuz emekte hem başkanımızı hem belediyemizi iyi bir şekilde temsil ediyorsunuz” dedi.