Kılıçdaroğlu ile Turgutlu’yu konuştu

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Ankara’daki temasları kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.

Torun ve Akşener’e ilçede yapılan çalışmalara hakkında bilgi veren Akın, yöreye özgü hediyeler sundu. Kılıçdaroğlu ile de CHP Genel Merkezi’nde bir araya gelen Başkan Akın, Turgutlu’da gerçekleştirilecek proje ve çalışmaları görüştü. Ziyarettin sonunda Kılıçdaroğlu’na isminin yazılı olduğu Turgutluspor forması ile Manisa’nın meşhur üzümü ve mesir macununu hediye etti.

Misafirperverlikleri için teşekkür eden Akın, “Turgutlumuzda gerçekleştirdiğimiz ve bundan sonraki süreçte hayata geçireceğimiz projelerimiz hakkında bilgilendirme ve değerlendirmelerde bulunduk” dedi.