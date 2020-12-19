‘Kimseyi yalnız bırakmayız’

30 Ekim depreminin en çok etkilediği Bayraklı’nın Mansuroğlu, Manavkuyu ve Adalet mahallelerinin muhtarlarıyla buluşan İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, evini ve işini kaybeden 17 apartman görevlisinin belediye bünyesinde işe girişinin yapıldığını müjdeledi. Büyükşehir’in depremzedelere yönelik yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Soyer, şöyle konuştu:

“Biz hep buradayız. Birileri geliyor, gidiyor ama biz kalıcıyız. Bizim sırtımızı dönüp gitme lüksümüz yok. İçiniz rahat etsin. Bakanlıkça yürütülen bazı çalışmalar var. Bizim yasa gereği oradaki birçok çalışmaya müdahil olmamız mümkün değil. Ama buna rağmen yurttaşlarımızı yalnız bırakmayız. Kimin haksızlığa uğradığına dair ne talebi varsa, onun gereğini yapmak için kendilerinin yanlarında oluruz” diye konuştu.

Muhtarlardan yardım alamayan, sıkıntı yaşayan depremzedeleri kendilerine bildirmelerini isteyen ve özverili çalışmaları için teşekkür eden Soyer, “İşini bu kadar severek yapan ve bu kadar onun ağırlığını bilerek çalışan sizler iftihar vesilesi oldunuz” dedi.

64 daire hala boş

Öte yandan, evleri ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen ailelerin Uzundere konutları için başvuru süreci tamamlandı. Büyükşehir’in bir yıllığına tahsis ettiği 224 konuttan 160’ı teslim edildi. Depremzedelere 200 lira alışveriş kartı ile gıda ve hijyen paketi dağıtan Büyükşehir, uzaktan eğitime katılan çocuklara da tablet desteği sağladı. Geriye kalan 64 daire de yeni başvurular olduğu takdirde yine depremzedelere teslim edilecek.

Uzundere Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde de (ÇOGEM) deprem mağduru aileler için psiko-sosyal destek de verecek. Pandemi koşullarının izin verdiği ölçüde Merkez’de okul öncesi ve okul dönemi çocuklarıyla kadınlara özel atölyeler düzenlenecek, EBA ve branş öğretmenlerinden ders desteği başta olmak üzere pek çok başlık altında eğitici faaliyetler yürütülecek.

153 kişi konaklıyor

Büyükşehir tarafından 380 odası depremzedelere açılan, geçmişte Hilton oteller zincirinin işlettiği ve sözleşmesi bitince boşalttığı 5 yıldızlı otel binasına da depremzede aileler yerleşmeye devam ediyor. Binada toplam 153 kişi kalıyor. Bir süre kaldıktan sonra ayrılanlarla beraber toplam 165 depremzede bu konaklama hizmetinden faydalandı.