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    31.01.2020 - 07:00 |

    KINIK EL ELE VERDİ

    İzmir’in Kınık ilçesinde Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremde evlerini ve eşyalarını kaybeden vatandaş için belediye öncülüğünde yardım kampanyası düzenlendi.

    KINIK EL ELE VERDİ

    İzmir’in Kınık ilçesinde Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremde evlerini ve eşyalarını kaybeden vatandaş için belediye öncülüğünde yardım kampanyası düzenlendi. Dört gün süren kampanya boyunca toplanan yardımlar düzenlenen törenle Elazığ’a gönderildi. Bir TIR dolusu yardımın nakliyesini, ilçedeki S.S.Yeni Kınık Motorlu Taşıyıcılar Koperatifi ücretsiz olarak üstlendi.
    Törene katılan Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, S.S.Yeni Kınık Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Oktay Arslanyörür, AFAD İzmir yetkilileri, Kınık Jandarma Komutanı Oral Kaymak, Kınık Emniyet Müdürü Fatih Haykırer, Kınık Müftüsü Muammer Uslu,Kınık Gençlik Ve Spor Müdürü Mustafa Çelik, Kaymakamlık Yazı işleri Müdürü Veli Kılıç, İş Bankası Müdürü Ergun Erkilet, muhtarlar ve vatandaş, TIR’ı dualar eşliğinde uğurladı. Katkı koyan herkese teşekkür eden Başkan Doğruer, “Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralananlara acil şifalar diliyorum. Milletimiz bu acıları tekrar yaşatmasın” dedi.

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