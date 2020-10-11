85,74BİST1.1661.32EURO9.30-0.52USD7.85-1.10ALTIN487.380.81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kınık, Mutluer ile devam dedi
    ABONE OL
    11.10.2020 - 00:03 |

    Kınık, Mutluer ile devam dedi

    AK Parti Kınık İlçe Kadın Kolları 6. Olağan Genel Kurulu, Aile Yaşam Merkezi salonunda gerçekleşti. Pandemi kuralları gözetilerek yapılan toplantıya Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ da katıldı.

    Kınık, Mutluer ile devam dedi

    400 delegeden kongreye katılan 325’inin tamamının oyunu alan Kınık Kadın Kolları Başkanı Nadide Mutluer, “Bizlere her türlü desteği veren başta Belediye Başkanımız Sadık Doğruer ve İlçe Başkanımız Sami Mollaahmet olmak üzere, işinden evinden zaman ayırıp her türlü faaliyetlerimize katılan cefakar üyelerimize çok teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Sadık Doğruer ise, “Sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Kadın kollarımızın tüm istek taleplerini yerine getirmek için çalışacağız. Yeni yönetime başarılar dilerim” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hastaneden kaçmak isteyen korona hastası ağır yaralandı

    Hastaneden kaçmak isteyen korona hastası ağır yaralandı

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Maaş ödemesi, 10 yıl boyunca…

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Maaş ödemesi, 10 yıl boyunca…

    Koronavirüs kabusu devam ediyor! Son durum...

    Koronavirüs kabusu devam ediyor! Son durum...

    Denizli'de Azerbaycan'a destek için anlamlı hareket

    Denizli'de Azerbaycan'a destek için anlamlı hareket

    Sıradaki Haber