Kınık, Mutluer ile devam dedi

400 delegeden kongreye katılan 325’inin tamamının oyunu alan Kınık Kadın Kolları Başkanı Nadide Mutluer, “Bizlere her türlü desteği veren başta Belediye Başkanımız Sadık Doğruer ve İlçe Başkanımız Sami Mollaahmet olmak üzere, işinden evinden zaman ayırıp her türlü faaliyetlerimize katılan cefakar üyelerimize çok teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Sadık Doğruer ise, “Sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Kadın kollarımızın tüm istek taleplerini yerine getirmek için çalışacağız. Yeni yönetime başarılar dilerim” diye konuştu.